“Cari maturandi, è solo l’inizio di una grande avventura. Date il massimo e ricordate che siete molto più forti di quanto perfino voi pensate. In bocca al lupo a tutti”. Così la premier Giorgia Meloni in un breve video postato questa mattina sui social nel giorno dell’inizio degli esami di maturità.

L’attesa è finita. Per gli oltre 46mila studenti di licei, istituti tecnici e professionali statali (41.952) e di scuole paritarie (4.340) della Sicilia oggi è il giorno della prima prova scritta dell’esame di Stato, il tema di italiano, uguale per tutti gli indirizzi di studio. Sei ore di tempo e una tra tre tipologie di tracce tra cui scegliere. L’anno scorso i candidati erano stati 48.580, 2.288 in più rispetto a quest’anno. Dei quasi 42mila maturandi delle scuole statali, quella di Palermo è la provincia in cui si concentra il maggior numero con 9.948 (erano 10.168 l’anno scorso) studenti.

Le prove, hanno preso il via alle 8.30. Secondo il ministro dell’Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, “le tracce saranno interessanti e abbordabili. Credo che non ci saranno traumi o particolari preoccupazioni al termine di questi elaborati”. Il ministro, intervenuto a ‘Non Stop News’ su RTL 102.5, invita i ragazzi “prima di scrivere”, a “riflettere, usare la brutta copia per impostare il ragionamento e poi esprimere i propri sentimenti, cercando soprattutto di cogliere il significato profondo delle tracce”.

Un testo tratto da Maurizio Caminito ‘Profili selfie e blog’ del 2014, invita i maturandi ad una riflessione sull’importanza e il senso del diario nell’era digitale. C’e’ anche Rita Levi Montalcini con ‘Elogio dell’imperfezione’ tra le tracce della Maturita’, secondo quanto riferisce il portale Skuola.net.

Anche la poesia ‘Pellegrinaggio’ di Giuseppe Ungaretti tra le tracce proposte dal ministero dell’Istruzione e de merito ai maturandi. La traccia rientra nella Tipologia A – Analisi e interpretazione di un testo letterario. La poesia è tratta dalla raccolta ‘L’allegria’ pubblicata nel 1931.

L’Importanza della carta costituzionale in un testo di Maria Agostina Cabiddu è stata proposta ai maturandi come traccia per l’esame di Stato 2024 a quanto apprende l’ANSA. Nel testo ‘l’Intuizione dei costituenti’ è definita ‘lungimirante’.