Sielte acquisisce il controllo di Bitfox

Sielte S.p.A, azienda italiana leader nel settore delle telecomunicazioni e dei servizi digitali, ha formalizzato il closing dell’operazione di acquisizione della maggioranza del capitale di Bitfox, società di proprietà di Deltem e con sede in provincia di Treviso, attiva da oltre vent’anni nel settore dell’impiantistica tecnologica e principalmente nel segnalamento ferroviario e nelle telecomunicazioni.

L’Operazione è avvenuta mediante l’acquisto diretto di una quota di partecipazione e la contestuale sottoscrizione di un aumento di capitale riservato mediante conferimento integrale della Business Unit Trasporti di Sielte.

Nasce, così, Sielte Trasporti che sarà controllata per la maggioranza da Sielte, mentre la precedente holding Deltem continuerà ad essere presente nel capitale sociale con una quota di minoranza.

L’acquisizione si inserisce nella strategia di crescita di Sielte e consentirà di rafforzare la posizione dell’azienda in un settore strategico per lo sviluppo del Paese.

“Siamo in un momento in cui, tra il PNRR e il Piano di accelerazione e ERTMS, c’è una forte richiesta di aziende qualificate che siano in grado di affrontare tecnicamente, operativamente e finanziariamente un mercato così sfidante. Il nostro obiettivo, attraverso Sielte Trasporti, è quello di posizionarci come player strategico anche nel comparto ferroviario” – dichiara Salvatore Turrisi, Presidente di Sielte.

La nuova realtà dispone delle competenze tecniche, della struttura organizzativa e della capacità finanziaria necessarie per affrontare le nuove sfide del mercato. L’occhio è rivolto anche ai clienti, che saranno accompagnati al raggiungimento dei loro obiettivi strategici da una forza operativa più che raddoppiata.

“Sielte Trasporti si candida così a divenire un operatore di riferimento per i progetti ad alta tecnologia nelle discipline sempre più complesse e integrate delle telecomunicazioni, del segnalamento, della diagnostica e della trazione elettrica in ambito ferroviario e metropolitano” – afferma Mauro Camilli già Direttore della linea di business trasporti di Sielte ed ora Amministratore Delegato di Sielte Trasporti.

“E’ per noi motivo di grande orgoglio poter portare la nostra esperienza e le nostre competenze al servizio di un progetto industriale che riteniamo estremamente importante, al fianco di una realtà solida ed organizzata quale è SIELTE, in un contesto in cui la specializzazione e l’efficienza sono ormai sempre più fondamentali per le esigenze del mercato” – affermano Stefano Bittus, Francesco Fois e Paolo Pasin, direttamente coinvolti nell’amministrazione di Sielte Trasporti.

Determinante per la buona riuscita dell’operazione è stata l’assistenza degli studi professionali delle parti. Sielte è stata assistita per i profili legali dallo Studio legale Cartwright – Pescatore, e precisamente dagli avvocati Giacomo Pescatore e Beatrice Cremonese, mentre lo Studio Professionisti Associati Modena, guidato da Franco Rossi, ha agito in qualità di advisor finanziario.

Bitfox è stata assistita per i profili legali da Grimaldi Alliance, e precisamente dagli Avvocati Vittorio Titotto e Francesca Sonego, e dallo Studio Faldini Rossi e Associati, guidato da Germano Rossi, in qualità di advisor finanziario.