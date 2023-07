Sielte acquisisce Met e si espande sul territorio nazionale

Sielte, azienda italiana leader nel settore delle telecomunicazioni e dei servizi digitali, entra a far parte in qualità di azionista maggioritario di MET, società presente in maniera capillare sul territorio nazionale da oltre 20 anni, specializzata nella progettazione, realizzazione e manutenzione di reti di telecomunicazioni in fibra ottica di lunga distanza, di accesso FTTH e in rame, nonché dell’acquisizione di aree e realizzazione torri GSM.

Con l’acquisizione, Sielte compirà un ulteriore passo in avanti nell’incremento della capacità operativa e nell’ampliamento della propria presenza territoriale su scala nazionale, a cominciare dall’apertura di una nuova sede in Trentino.

“Sielte intende rafforzarsi nel settore delle telecomunicazioni sia a livello territoriale che in termini di volumi nella realizzazione delle reti – spiega Salvatore Turrisi, Presidente di Sielte – Il nostro obiettivo è continuare a crescere nel settore delle infrastrutture e contribuire attivamente al processo di digitalizzazione del Paese, soprattutto alla luce dei nuovi contratti legati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”.

“Questa è per Met una grande opportunità. Il nostro obiettivo è sempre stato quello di ricoprire un ruolo determinante nel campo delle telecomunicazioni e poter fare gruppo con Sielte, leader del settore in Italia, non può che assicurare all’azienda un’ulteriore crescita, garantendo anche un futuro molto produttivo a tutti i dipendenti che hanno contribuito in questi anni a rendere MET ciò che è oggi” – afferma Luigi Mazzotta, Amministratore Delegato di MET.

L’annuncio dell’accordo raggiunto da Sielte e Met arriva a pochi giorni di distanza dalla formalizzazione dell’acquisizione della maggioranza del capitale di Bitfox, società di proprietà di Deltem. Due operazioni che rafforzano le competenze e il ruolo di leader nel settore delle telecomunicazioni e dei servizi digitali della società presieduta da Salvatore Turrisi.