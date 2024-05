Siracusa: processo Tonnara, emesse 9 condanne

I giudici della Corte di Appello di Catania hanno emesso 9 condanne ed un’assoluzione nell’ambito del processo Tonnara, dall’omonimo gruppo criminale operante nell’area di Santa Panagia, nella zona nord di Siracusa.

Gli imputati sono accusati, a vario titolo, di associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga. Vincenzo Buccheri: 10 anni e 3 mesi; Dario Caldarella: 10 anni e 3 mesi; Marco Maieli: 5 anni e 6 mesi; Antonio Rizza:16 anni e 6 mesi; Ivan Rossitto: 12 anni ed un mese; Pasquale Graziano Urso: 4 anni; Raffaele Ballocco: 13 anni e 4 mesi; Danilo Briante: 24 anni; Gaetano Maieli: 12 anni. Assolta Giuseppina Riani per non aver commesso il fatto. Rizza e Briante sono indicati dai magistrati della Dda di Catania come le figure apicali di questo sodalizio che operava tra via Aldo Carratore e viale Santa Panagia.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, i due avrebbero dati ordini sulle dosi giornaliere da consegnare agli spacciatori “organizzati in veri e propri “turni di lavoro”, in modo tale da garantire le cessioni di stupefacente senza soluzione di continuita’ durante l’arco dell’intera giornata”.