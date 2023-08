Trasporti: Urso, “siamo in un regime di libero mercato”

“Noi siamo in un regime di libero mercato, non possiamo imporre le tariffe nemmeno alle compagnie aeree; possiamo imporre le tariffe alle prossime gare in concessione per i voli in Sicilia e Sardegna dove non c’è continuità territoriale. Poi per le tariffe in corso siamo intervenuti con l’algoritmo, che dice che lei è una persona che puo’ spendere di più e mette quei biglietti sostanzialmente all’asta. E’ scandaloso approfittarsi delle persone, non il libero mercato”. Lo afferma il ministro delle imprese e del made in Italy Adolfo Urso a Omnibus su La7.