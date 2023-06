Via agli ultimi lavori per la diga di Pietrarossa

47 milioni e due anni e mezzo per realizzare un’opera attesa da decenni, così come auspicato dal vicepremier e Ministro Matteo Salvini. È stato, infatti, sottoscritto il contratto tra la Regione Siciliana e il raggruppamento di imprese vincitore della gara per la realizzazione del completamento della Diga di Pietrarossa nei comuni di Aidone e Mineo.

L’impianto servirà un territorio di ben 17.000 ettari della piana di Catania. “Altra promessa mantenuta” sottolinea Salvini.