Incidente mortale sulla Catania-Messina

Un morto e quattro feriti sull’autosrada A18 Catania-Messina per un incidente che ha coinvolto due auto: una Fiat Multipla, con una persona a bordo, e una Fiat 600 con cinque passeggeri. L’incidente e’ avvenuto al chilometro 61, subito dopo l’uscita di Giarre, in direzione del capoluogo etneo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Riposto, che hanno estratto dalle lamiere due persone anziane, e la polizia stradale. Tra i feriti due bambini, trasportati all’ospedale Cannizzaro di Catania dal 118: il piu’ grave, dell’eta’ di sei anni, ha subito un politrauma ed e’ stato sottoposto a intervento chirurgico da parte di una equipe multispecialistica; una volta concluso l’iter diagnostico e terapeutico sara’ ricoverato in Rianimazione con prognosi riservata. La sorellina, di quattro anni, e’ in stato di choc ma non ha subito traumi importanti.