Incidenti: Aspi conferma rete protezione A1 integra

Milano, 3 gen. (AdnKronos) - In merito all'incidente mortale avvenuto la notte scorsa sull'autostrada A1 tra Lodi e Casalpusterlengo provocato da un gruppo di cinghiali che si trovavano sulla piattaforma autostradale, la direzione di tronco di Milano di Autostrade per l'Italia precisa che "dalle verifiche effettuate nell'immediatezza dell'incidente dai propri tecnici e anche dalla polizia stradale, l'impianto di recinzione che delimita la proprietà autostradale è risultato integro e in corretto stato di efficienza e che il passaggio dei cinghiali è avvenuto tramite un varco creato dagli stessi al di sotto della rete". Lo si legge in una nota. "Da una prima ricostruzione -prosegue la nota- sembrerebbe peraltro che la persona deceduta fosse a bordo di un veicolo sopraggiunto successivamente all'investimento dei cinghiali da parte delle altre due vetture". La direzione di tronco di Milano di Autostrade per l'Italia esprime infine "il più profondo cordoglio ai famigliari della vittima, un giovane di 28 anni, e forte vicinanza ai feriti".