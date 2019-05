Incidenti: con l’auto contro un muro, un morto

Palermo, 4 mag. (AdnKronos) - Finisce con la sua auto contro il muro, invece di girare allo svincolo di Taormina in autostrada. E' morto così, la notte scorsa, un uomo di 54 anni, in un incidente autonomo avvenuto sulla A18, in direzione Messina. Sul posto sono intervenuti Polstrada, il 118 e i Vigili del fuoco che hanno estratto il corpo dall'autovettura distrutta dall'impatto. Il nome della vittima sarà reso noto dopo avere avvertito i parenti.