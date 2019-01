Industria 4.0: nasce Competence Center Made da 22 mln euro (2)

(AdnKronos) - "Il Competence Center Made rappresenta un ulteriore tassello del percorso comune sinora svolto dal sistema territoriale bergamasco per costituire una filiera dell'innovazione digitale. Il Centro avrà una sede centrale al Politecnico di Milano e delle antenne territoriali, tra le quali in particolare quella di Bergamo che al momento prevede, in qualità di soci fondatori, l'Università degli Studi di Bergamo, il Kilometro Rosso, Brembo ed Enginsoft" aggiunge il prorettore Sergio Cavalieri. Made si aggiunge ad iniziative congiunte di supporto al processo di trasformazione digitale delle aziende, già operative da alcuni mesi, come Digital Innovation Hub e Punto Impresa Digitale. L'antenna MADE sarà al Kilometro Rosso dove l'Università di Bergamo è presente con il suo campus tecnologico. Il board di Made si è posto come primi obiettivi il raggiungimento in tre anni di 10.000 professionisti e operatori del mondo industriale attraverso attività di informazione e divulgazione sulle potenzialità delle tecnologie digitali, l'erogazione di 86.000 ore?uomo di formazione, lo sviluppo di oltre 390 progetti e 200 assessment digitali coinvolgendo circa 15.000 aziende italiane, di cui l'80% rappresentato da pmi. L'ambizione è di costituire un punto di riferimento nazionale e internazionale: la progettazione e la strategia di Made è stata realizzata in funzione delle attività di ricerca e innovazione dell'Industria 4.0 e degli obiettivi strategici di politica industriale non solo di diverse regioni d'Italia ma anche d'Europa.