Industria: Codacons, dopo commercio è entrata ufficialmente in crisi

Roma, 19 feb. (AdnKronos) - "I dati Istat su fatturato e ordinativi confermano come, dopo il commercio, anche l'industria italiana sia entrata ufficialmente in crisi". Ad affermarlo in una nota è il presidente Codacons, Carlo Rienzi, commentando il crollo a dicembre del fatturato del -7,3% e degli ordini del -5,3%. L'economia italiana, sottolinea, "è entrata in una fase di recessione dove tutti gli indicatori registrano numeri negativi. Si tratta di un pesante stop per la nostra industria, la cui causa è da ricercare nello stallo dei consumi interni, con gli acquisti da parte delle famiglie fermi e il commercio che vede le vendite al palo". Di fronte a questi dati, conclude, "pensare a provvedimenti come la chiusura domenicale dei negozi è semplicemente paradossale, perché solo incentivando i consumi e creando occasione di acquisto sarà possibile sostenere imprese, industrie e occupazione".