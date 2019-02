Industria: Istat, a dicembre ordini -1,8% su mese, -5,3% su anno

Roma, 19 feb. (AdnKronos) - A dicembre 2018 si stima che gli ordinativi dell'industria registrano una diminuzione congiunturale dell'1,8% rispetto al mese precedente e un calo del 5,3% rispetto allo stesso mese del 2017. Lo rende noto l'Istat in un comunicato. Nel quarto trimestre gli ordinativi registrano un calo del 2% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. L'indice grezzo degli ordinativi segna un calo tendenziale del 5,3%, derivante da diminuzioni sia per il mercato interno (-3,6%) sia per quello estero (-7,6%). Si registra una crescita per il solo comparto dei macchinari e attrezzature (+5,4%), mentre la diminuzione più marcata si rileva per l'industria delle apparecchiature elettriche (-21,4%).