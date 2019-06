Industria: Padova – Treviso, mini rimbalzo a inizio anno, +1,7 p.c. (2)

(AdnKronos) - L'indice dell'occupazione è in lento recupero su base annua: +0,5% (dal precedente +0,3%), con dato migliore per il metalmeccanico (+0,9%) e per le piccole imprese (+1,8%). L'attività produttiva spinta dalle scorte non rende visibile a breve un'inversione di rotta decisa. Il rialzo del prezzo di greggio e non-oil spinge i prezzi delle materie prime, in aumento per il 43,4%. Spread e tassi irrigidiscono le condizioni di accesso al credito, con commissioni bancarie in aumento per il 30,4% (32,0 nel metalmeccanico) e rialzo dei tassi di interesse per il 15,9% (17,1 nel metalmeccanico). Liquidità tesa per il 16,1%; pagamenti in ritardo per il 19,6. Ancora in calo la fiducia delle imprese sui prossimi sei mesi, a fronte di rischi al ribasso per gli scambi globali, spread in rialzo e possibile stretta del credito e il clima di incertezza politica interna. La produzione è attesa in crescita dal 26,2%, in calo dal 17,4% (saldo di opinione +9). Peggiorano le attese sugli ordini interni (saldo -9), migliore tenuta per gli ordini esteri (saldo +16). Prevalgono i giudizi di stabilità per l'occupazione (68,4%), il 36,7% prevede assunzioni nei prossimi sei mesi. Il clima di incertezza interno ed internazionale, da un lato, e il sostanziale depotenziamento degli incentivi fiscali, dall'altro, raffreddano gli investimenti, previsti stabili o in crescita dal 77,3%. Il 19,5% li aumenterà (otto punti in meno del primo trimestre 2018), il 57,8 li manterrà stabili. L'incertezza domina il sentiment degli imprenditori sulla situazione economica italiana (66,0%) e sulle aspettative tra sei mesi i pessimisti sono la maggioranza (54,3% dal 19,5 nel primo trimestre 2018).