Industria: Ucimu, produzione macchine utensili +13,4% nel 2018

Milano, 12 dic. (AdnKronos) - Il 2018 è stato l'anno dei record per l'industria italiana costruttrice di macchine utensili, robot e automazione che ha registrato incrementi a doppia cifra per tutti gli indicatori economici. Nel corso dell'anno la produzione è cresciuta a 6,9 miliardi di euro, segnando un incremento del 13,4% rispetto al 2017. Si tratta del quinto anno consecutivo di crescita e, in valori assoluti, del nuovo record per l'industria italiana del settore. Il 2019 sarà invece caratterizzato da una sostanziale stabilità. E' quanto ha indicato Massimo Carboniero, presidente di Ucimu - Sistemi per produrre. Il risultato del 2018 è stato determinato sia dalla performance delle consegne dei costruttori italiani sul mercato interno, cresciute del 21,1% a 3,2 miliardi, sia dall'andamento delle esportazioni, aumentate del 7,2% a 3,6 miliardi. Secondo l'elaborazione di Ucimu su dati Istat, nei primi otto mesi dell'anno i principali Paesi di destinazione del Made in Italy di settore sono stati Germania, con 246 milioni di euro (+11,6%), Cina (237 milioni, +7,1%), Stati Uniti (223 milioni, +9,5%, Polonia (143 milioni, +49,8%) e Francia (135 milioni, -4,6%). Inoltre nel 2018 il consumo di macchine utensili, robot e automazione in Italia, è salito del 25,9% a 5,6 miliardi. "Siamo soddisfatti di questo 2018: l'anno si chiude con ottimi risultati raccolti sia in Italia che all'estero", ha spiegato Carboniero. "Per il 2019, sebbene siamo fiduciosi di poter mantenere i livelli raggiunti nel 2018, rileviamo un chiaro rallentamento degli investimenti in nuove macchine da parte degli utilizzatori italiani. Per questa ragione sarebbe necessario procedere sulla strada già tracciata dell'innovazione confermando, anche per il 2019, le misure che hanno funzionato fino ad ora".