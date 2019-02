Industria: Unc, crollo drammatico, recessione peggiore del previsto

Roma, 19 feb. (AdnKronos) - "Crollo drammatico. Altro che battuta d'arresto! Non solo il Paese è in piena recessione, ma è anche peggiore del previsto. Dati pessimi, che avranno pesanti ripercussioni sul Pil del 2019. Gli ordini crollati, -1,8% su base mensile, -5,3% su base annua, significano minore produzione industriale nel 2019 e, quindi, Pil ancora più basso rispetto alle stime preliminari". Ad affermarlo in una nota è Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori. "Rispetto ai valori pre-crisi il Paese è arretrato in modo sconcertante. Se confrontiamo i dati medi del 2018 con quelli medi pre-crisi del 2007, a fronte di un fatturato totale sceso del 42,3%, quello interno è crollato addirittura del 48,3%, ossia quasi della metà. Gli ordinativi totali sono calati in 11 anni del 37,3%, quelli interni sono precipitati del 45,5%" conclude Dona.