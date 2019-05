Industria: Unioncamere, in Veneto crescita ‘solo’ a +1,5 p.c ., ma migliorano le attese (3)

(AdnKronos) - A livello settoriale emergono sul mercato interno il comparto del tessile, abbigliamento e calzature (+6,5%) e marmo, vetro, ceramica e altri minerali non metalliferi (+6%). Sul mercato estero buone le performance dei metalli e prodotti in metallo (+8,4%) e della carta, stampa, editoria (+5,4%). Performance lievemente positiva (+0,9%) per gli ordinativi totali, più debole rispetto a quella del trimestre precedente (+1,1%). Maggiore crescita per le piccole imprese con una variazione del +1,6% a fronte di un leggero aumento per le medie e grandi imprese (+0,6%). Fra i settori buone le variazioni delle macchine ed apparecchi meccanici (+2,5%), del marmo, vetro e ceramica (+2,3%). La domanda estera ha segnato una crescita migliore (+2%) rispetto a quella interna (+0,3%), entrambe comunque di tono inferiore rispetto al 2018.