Informazione: al via il nuovo Telegiornale Regionale Veneto (2)

(AdnKronos) - "Domani ospiteremo in questa sala i rappresentanti della stampa per i tradizionali saluti di fine anno e uno dei punti chiave degli interventi sarà la salvaguardia dei posti di lavoro, della professionalità dei giornalisti: sono anni difficili, molte redazioni lavorano con organici sempre più ristretti: ciò ha dei riflessi nella qualità del servizio reso", ha spiegato. "Domenica scorsa, ad esempio, una testata prestigiosa apriva la sua edizione a tutta pagina con una notizia falsa. Perché ciò è accaduto? Per linea politica, come pensa qualcuno, o, più probabilmente, per imperizia, fretta, superficialità, incapacità di verificare le fonti? Se in redazione si è costretti a turni massacranti e a produrre oltre il lecito, i margini di errore aumentano -?ha ricordato - Ma errore, nel mondo dell'informazione, significa perdita di credibilità, una perdita che può costare cara, soprattutto oggi quando viviamo immersi nelle fake news e nella società della disinformazione". "Spero che questo telegiornale voluto dal Consorzio Nordest e affidato ad Angelo Squizzato, già volto noto della Rai veneta e del mondo dell'Agricoltura in particolare modo, assieme al sistema dell'informazione in Veneto, sappia essere punto di riferimento autorevole per i cittadini e le istituzioni?, ha concluso.