Infrastrutture: Apindustria Vicenza, su Valdastico Nord governo dà i numeri

Vicenza, 25 gen. (AdnKronos) - ?Dalle dichiarazioni rese alla stampa, pare che, negli ultimi giorni, una parte della politica si sia messa ? letteralmente - a ?dare i numeri?; mi riferisco alle affermazioni sui benefici (o sulla loro assenza) che potrebbero derivare dalla realizzazione di alcune infrastrutture di interesse nazionale?. Così esordisce Flavio Lorenzin, Presidente di Apindustria Confimi Vicenza che prosegue: ?Già questa dicitura dovrebbe dare conto del fatto che proprio inutili non sono, per tacere delle numerose deliberazioni delle autorità nazionali e regionali in tal senso". "Nello specifico mi riferisco al completamento a Nord della Autostrada Valdastico: nei giorni scorsi ho letto un articolo dove l'opera viene battezzata come inutile perché, secondo i ?dati storici?, il traffico sulla Valsugana è limitato a meno di 5000 veicoli al giorno. È fantascientifico anche solo pensare che tutto il traffico da Veneto orientale, Friuli e Romagna e diretto a Nord oggi esca a Padova per andare a Trento usando la Valsugana che, ricordo, è una statale che in molti tratti attraversa centri abitati: 135 km per 2 ore e 20 minuti, dati presi da Guida Michelin", spiega. "Altra cosa è che chi proviene da Est all'altezza di Vicenza trovi una Autostrada Valdastico completata. Che si esca a sud o nord di Rovereto, si tratterebbe comunque di un risparmio di circa 70 km di autostrada (poco meno di un'ora di percorrenza per un tir) rispetto all'attuale transito via Verona", sottolinea.