Infrastrutture: Confindustria, bruciati 41 mld capitale pubblico in 2012-17

Roma, 6 mag. (AdnKronos) - La caduta degli investimenti in infrastrutture ha sottratto quasi "un punto percentuale l'anno alla crescita del pil tra 2007 e 2017 e, secondo recenti analisi, ha condotto a una 'distruzione' di capitale pubblico, con una perdita di oltre 41 miliardi tra il 2012 e il 2017, a causa di livelli di spesa che non hanno provveduto a reintegrarlo, né tantomeno ad aumentarlo". E' quanto sottolinea Confindustria in audizione in commissione Lavori pubblici e Ambiente riunite al Senato sul decreto sblocca-cantieri, ricordando inoltre che il Fmi associa a incrementi della spesa per investimenti pubblici pari all'1% del pil, una crescita di 0,4 punti percentuali nello stesso anno e dell'1,5% cumulato alla fine del quarto anno.