Infrastrutture: Gariglio (Pd), ‘governo rinuncia a finanziamenti Asti-Cuneo’

Roma, 21 gen. (AdnKronos) - ?Anche quando il governo sembra favorevole ad una infrastruttura, come nel caso della autostrada Asti-Cuneo, rinuncia però agli attuali finanziamenti senza indicare con quale risorse e quindi con quale tempistica intende realizzarla?. Lo afferma Davide Gariglio, deputato del Pd in Commissione Trasporti della Camera, commentando le parole del vicepremier Luigi Di Maio che ha annunciato "di essere contrario all'accordo, negoziato dal precedente ministro delle Infrastrutture Graziano Delrio con la Commissione Europea, che prevedeva una breve proroga ai concessionari sulla Torino-Milano per finanziare con quei ricavi il completamento dell'Asti -Cuneo". ?Ancora una volta - prosegue Gariglio - la propaganda populista non ha portato nessun fatto concreto. Il governo gialloverde sembra contrario alle concessionarie autostradali ma nei fatti, come per il Ponte di Genova, nessun profitto derivato dalle tariffe contribuirà a modernizzare la viabilità nazionale?.