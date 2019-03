Infrastrutture: per dighe 1.200 ispezioni Mit anno, Toninelli visita Molato

Roma, 1 mar. (AdnKronos) - Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha visitato oggi, insieme ai tecnici del Mit, la diga del Molato a Nibbiano (Piacenza) in un sopralluogo in cui ha potuto appurare lo stato di avanzamento dei lavori di manutenzione straordinaria, che si concluderanno entro fine anno. Il Ministero ha contribuito alla messa in sicurezza della diga del Molato, in gestione a un Consorzio di Bonifica, con 1,5 milioni di euro. Interventi non solo necessari per l'infrastruttura ma che, come molti altri che riguardano la manutenzione dell'esistente, fanno anche da volano all'economia. La ristrutturazione di questa diga nel piacentino, infatti, ha un effetto moltiplicatore sugli investimenti di 3,8. Significa che per i 20,7 milioni di euro investiti dal Mit sulle dighe del Consorzio, l'effetto sull'economia, e dunque sulla ricchezza del territorio, è pari a 78,6 milioni di euro. L'attenzione del Governo per la sicurezza delle dighe, e delle infrastrutture in generale, è costante. Per le sole dighe il Mit ha finora stanziato quasi 2 miliardi di euro che sono destinati al miglioramento della sicurezza degli impianti su tutto il territorio nazionale. Nella sola legge di Bilancio 2019 è stato finanziato con un miliardo di euro il Piano nazionale invasi ed è stata prevista per il settore idrico un'ulteriore forma di finanziamento a regime a valere sul Fondo infrastrutture (200 milioni appena ripartiti al settore e 147 di prossima ripartizione). Il Ministero, inoltre, vigila in prima persona sulla sicurezza delle dighe. Ogni anno si fanno infatti oltre 1.200 visite ispettive agli invasi e sono costantemente monitorati i parametri di sicurezza. Su 130 invasi su cui dal 2013, per caratteristiche costruttive e anzianità, si ha un'attenzione particolare sono attualmente in corso lavori o investimenti per 473 milioni di euro.