Infrastrutture: Toninelli, ‘bene soluzione su viadotti fantasma’

Roma, 13 feb. (AdnKronos) - "Grazie alla fruttuosa collaborazione tra il mio ministero e l'Anas, si è trovata una soluzione per garantire la sicurezza di tutti quei ponti e viadotti che sovrappassano le strade Anas, ma di cui non si dispone della documentazione ufficiale di proprietà. Un accordo doveroso per garantire l'incolumità a tutti coloro che viaggiano". Lo dice il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, in una nota. "Bene ha fatto Anas a farsi carico delle ispezioni, ed eventualmente degli interventi di messa in sicurezza, su tutti i cavalcavia che si trovano sulla sua rete, indipendentemente dalla proprietà degli stessi", sottolinea il ministro. "La manutenzione dell'esistente rimane la nostra priorità e garantire sicurezza il nostro dovere, a cui non verremo mai meno", conclude il Ministro.