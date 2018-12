Infrastrutture: Toninelli, impegno per rispetto scadenze Ponte Morandi Catanzaro

Roma, 17 dic. (AdnKronos) - "Sto visitando alcuni dei cantieri più importanti della Calabria, tra cui quello del Ponte Morandi di Catanzaro. Parliamo di opere di cui va completata la costruzione o la manutenzione il prima possibile, per migliorare la vita delle persone e dare nuovo slancio all'economia della regione. Perché il Paese non riparte davvero se non riparte il Sud". Ad affermarlo, su Facebook, il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli, impegnato, oggi e domani, in una visita in Calabria. "Sono andato nella zona sottostante il Morandi assieme alla delegazione di Anas, al Sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo, e alla Prefetta Francesca Ferrandino. La stessa Anas - spiega Toninelli - sta portando avanti lavori di rifacimento da 3,4 milioni che si concluderanno nel 2020: faremo in modo che le scadenze vengano rispettate. Questo ponte è un'opera molto importante: costruita ai tempi del boom economico rappresenta la grande ingegneria italiana degli anni '50-'60. Vigilerò affinché i cittadini di Catanzaro possano riavere il prima possibile, in piena efficienza, il ponte di cui vanno giustamente fieri".