Infrastrutture: Verona, domani Veneto in Piazza per il Sì alla Tav (2)

(AdnKronos) - Per queste ragioni il Comitato VENETO SÌ TAV organizza e promuove insieme a imprenditori, privati cittadini, enti, associazioni, ordini professionali, sindacati cittadini scenderà in piazza davanti a Palazzo Barbieri in Piazza Bra, alle ore 10,30 Il Comitato Infrastrutture Veneto ? VENETO SI TAV è un'associazione apolitica e apartitica. È costituita da enti e associazioni del mondo delle imprese e del no profit di tutto il Veneto. Le adesioni per dare ancora Tra le sigle che hanno già deciso di sostenere il Comitato: Associazione Verona Network (che a sua volta rappresenta 61 enti e istituzioni veronesi), Associazione APIndustria CONFIMI - Piccole Medie Imprese di Verona (in rappresentanza dei suoi 1000 iscritti), Associazione Innoval - Innovazione Valpantena Lessinia , Associazione Rete Popolare, Associazione Veneto Popolare Padova, Confartigianato Veneto, CISL, UIL Veneto, UIL Verona.