Infrastrutture: Zaia, chi manifesta a favore della Tav è un mio discepolo

Treviso, 14 dic. (AdnKronos) - "Le associazioni che manifesteranno a sostegno della conclusione della Tav sono miei discepoli". Così il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, sulla manifestazione in programma domani a Verona. "Io ho sempre detto che Tav e Pedemontana dovevano essere fatte - ha spiegato - Quando facevo io le battaglie sulla Pedemontana le piazze erano vuote e magari qualcuno protestava. Anche la Valdastico Nord deve essere fatta - ha concluso - e non lo dico perchè ci sia una sorta di feticismo infrastrutturale in Veneto, ma perché sono impegni che ci siamo presi con i veneti". E poi sulla manifestazione degli artigiani a Milano: "Si devono rispettare le idee di tutti". "Non ci farei delle tragedie. Sono stato anch'io al governo e ricordo che anche in quegli anni ci furono manifestazioni. Quando le manifestazioni sono civili, e si espongono le proprie idee in maniera civile, vanno rispettate" ha ribadito. "Dopodichè, il Governo sta predisponendo una legge di Stabilità, crede fino in fondo in alcune misure che sta presentando e penso che poi si troverà la quadra". Il governatore ha infine detto di giudicare "buono e positivo il segnale distensivo che ha dato il vicepremier Matteo Salvini domenica con l'incontro con le associazioni imprenditoriali, e l'altro con il vicepremier Luigi Di Maio di due giorni dopo. Il dialogo è alla base di tutto e si litiga molto meno se si dialoga".