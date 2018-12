Palermo, 12 dic. (AdnKronos) - Una bimba di tre anni è in coma al Buccheri La Ferla a Palermo dopo aver ingerito alcuni grammi di hashish. La piccola è stata trasportata dai genitori in ospedale in gravissime condizioni. Secondo il racconto della madre, la bambina mentre giocava vicino casa avrebbe raccolto da terra un involucro e lo avrebbe messo in bocca. Sulla vicenda indaga la polizia.