Innovazione: ‘Premio dei premi’, a Protom per reti partnership mondiali

Roma, 4 mar. (Labitalia) - Al presidente di Protom, Fabio De Felice, sarà consegnato oggi a Roma, in Senato, alla presenza della presidente Maria Elisabetta Alberti Casellati, il 'Premio dei premi'. La motivazione del riconoscimento è la capacità di creare innovazione attraverso reti di partnership che consentono di collaborare a livello mondiale su progetti altamente innovativi. Il gruppo opera nell'ambito dell'advanced engineering e della information technology, ha il quartier generale a Napoli e Milano e sedi in Francia, a Tolosa, e in Brasile a San José dos Campos. L'azienda lavora con big player del comparto metalmeccanico, dell'aeronautica, del ferroviario e dell'automotive come Leonardo, Superjet, Piaggio Aerospace, Airbus, Fca, Atr, Hitachi Rail Italy e Rolls Royce. "Occorre ispirare e lasciarsi ispirare - afferma Fabio De Felice - ma soprattutto occorre trasformare l'ispirazione, la creatività in risposte a bisogni concreti. Al di là delle enormi contraddizioni che costellano la nostra epoca, siamo i testimoni di una trasformazione rivoluzionaria: le tecnologie a nostra disposizione sono in grado di traghettarci in scenari che ancora non abbiamo concepito. La sfida si gioca tutta qui: sulla capacità di cogliere i bisogni del mercato, di pensare in maniera laterale guardando ai problemi come ad opportunità di miglioramento". "Dopo l'ingresso nel 2017 - ricorda - in Elite, il programma di Borsa Italiana e Confindustria per le imprese ad alto potenziale, Protom ha proseguito nel 2018 il proprio percorso di crescita scegliendo di focalizzarsi sempre più su attività ad alto valore aggiunto. L'azienda capitalizza l'elevata qualità e peculiarità delle competenze maturate negli ambiti dell'advanced engineering, della digital transformation e del knowledge development, puntando a creare inedite sinergie da cui nascono servizi e soluzioni ad alto valore aggiunto". Il risultato, in termini di business, si è tradotto in una crescita degli utili, a cui è corrisposto un forte investimento in attività di ricerca, affidate all'Innovation Lab guidato da Sergio Cotecchia. "Più del 15% del fatturato realizzato da Protom tra il 2011 e il 2018 - spiega Cotecchia - è stato investito in progetti di ricerca e innovazione, con l'impegno di un monte lavorativo di circa 100 mila ore. Nel 2018 abbiamo avuto anche un incremento sostanziale nelle spese in attività di ricerca e sviluppo, che oggi si attestano intorno al 20% del fatturato. Questo premio è, dunque, il riconoscimento di quella che costituisce un'attitudine insita nella cultura aziendale di Protom: la tensione all'innovazione". "Oggi Protom - sottolinea De Felice - partecipa al programma di ricerca europeo Horizon2020 con nove progetti che riflettono la capacità dell'azienda di creare sinergie tra le competenze di matrice ingegneristica e il know-how sviluppato in ambito di tecnologie all'avanguardia e digital transformation. Protom riveste, in particolare, il ruolo di core partner nell'ambito del programma Clean Sky 2, focalizzato sulla produzione di velivoli significativamente più sostenibili e performanti". Al contempo, Protom si è affacciata sui mercati sudamericani, acquisendo la società brasiliana Ambra Solutions, con sede nel Parco Tecnológico Univap a San José dos Campos, dove è presente il maggior complesso aerospaziale dell'America Latina.