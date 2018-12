Inps: Corte Conti, in ottica razionalizzazione rivedere norme primarie e regolamentari

Roma, 28 dic. (AdnKronos) - "Occorrerebbe un intervento del legislatore di revisione delle norme, primarie e regolamentari, che disciplinano l'attività dell'Inps, in un'ottica di razionalizzazione e coordinamento delle varie disposizioni. L'attuale stratificazione normativa, che ha condizionato lo stesso disegno di creazione di un grande polo della previdenza pubblica con l'incorporazione di Inpdap e di Enpals, ha reso maggiormente complesso il percorso di riforma dell'assetto organizzativo e funzionale". E' quanto si legge nella relazione della Corte dei Conti sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) per l'esercizio 2017. Nella relazione della Corte dei Conti, sempre sotto il profilo ordinamentale, i magistrati contabili sottolineano che "permane l'esigenza di una rivisitazione dell'assetto della governance degli enti previdenziali pubblici e, in particolare, dell'Inps, in cui permangono nodi irrisolti al fine di una migliore definizione del sistema duale. Si tratta di profili di criticità, ripetutamente segnalati dalla Corte dei conti, che costituiscono le ragioni di una riforma da tempo all'attenzione del Parlamento, i cui contenuti sono stati riproposti nel corso dell'attuale legislatura". La Corte dei Conti, comunque, sottolinea che con l'insediamento del nuovo Consiglio di indirizzo e vigilanza, avvenuta sul finire del 2017, "appaia essersi ripristinato un apprezzabile rapporto di collaborazione tra gli organi dell'Istituto, che ha trovano manifestazione, in discontinuità rispetto agli anni passati, nel pieno rispetto dei tempi normativi che regolano la definizione dei documenti di bilancio previsionali e a consuntivo".