Intercettazioni: verso nuova proroga a riforma Orlando in Cdm**

Roma, 20 mag. (AdnKronos) - Una proroga dell'entrata in vigore della cosiddetta 'riforma Orlando' sulle intercettazioni. A quanto apprende l'Adnkronos, il ministro della Giustizia, Alfondo Bonafede, avrebbe chiesto di inserire il rinvio nel dl Sicurezza bis stasera è atteso in Cdm. Al momento la proroga chiesta dal Guardasigilli non figura nel provvedimento, ma, a quanto si apprende, Bonafede potrebbe chiederne l'inserimento nel corso del Consiglio dei ministri che si terrà in serata.