Intesa Sp: Gros-Pietro e Messina, ‘è un motore di sviluppo dell’economia reale’

Milano, 29 mar. (AdnKronos) - Intesa Sanpaolo nel 2018 "ha confermato di essere un motore di sviluppo dell'economia reale, erogando circa 60 miliardi di euro di nuovo credito a medio-lungo termine, con circa 50 miliardi in Italia, di cui circa 42 miliardi erogati a famiglie e piccole e medie imprese. Inoltre, circa 20mila aziende italiane sono state riportate in bonis da posizioni di credito deteriorato, con un impatto positivo sull'occupazione attraverso la tutela di oltre 100mila posti di lavoro". E' quanto scrivono il presidente di Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros-Pietro, e il consigliere delegato Carlo Messina in una lettera rivola agli stakeholder del gruppo. Intesa Sanpaolo, continuano, "è anche il motore dell'economia sociale in Italia, con una distribuzione di dividendi che si è tradotta in erogazioni da parte delle fondazioni sue azioniste pari a oltre la metà di quelle effettuate da tutte le fondazioni bancarie italiane. Un'attenzione particolare è stata rivolta all'inclusione finanziaria. Nel 2018 sono stati erogati circa 4,5 miliardi di euro di finanziamenti ad alto impatto sociale, indirizzati alle fasce vulnerabili di clientela, alle famiglie colpite da eventi calamitosi, al microcredito e al terzo settore".