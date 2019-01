Intesa Sp: “Offrire a imprese soluzioni globali”

Milano, 16 gen. - (AdnKronos) - ?Vogliamo andare oltre al credito offrendo soluzioni di sviluppo che vadano oltre il finanziamento?. Con queste parole Stefano Barrese ha introdotto le nuove iniziative di Intesa San Paolo volte alla crescita delle Pmi. Nella filiale di Piazza Cordusio il responsabile divisione Banca dei Territorio del Gruppo ha illustrato i piani di internazionalizzazione, capitalizzazione, innovazione e sviluppo rivolti alle imprese. Si passa attraverso un nuovo modello di filiale, con ambienti ancora più luminosi e che sia vicina alle imprese del territorio: "Vogliamo aiutare le imprese a presenziare nei mercati esteri sfruttando la presenza di Intesa Sanpaolo in 85 Paesi di tutto il mondo", ha dichiarato Barrese annunciando anche l'apertura di nuovi desk nelle città di New York, Londra e Shanghai, al fine di assistere le imprese italiane attraverso la consulenza. ?L'internazionalizzazione è uno dei fattori chiave del nostro successo ed è per questo che vogliamo dare ancora più supporto e sviluppo in tal senso. E' importante che le aziende facciano anche un passo avanti nell'investire il capitale di rischio - ha continuato Barrese - E' così che si passa dalle incertezze ai fattori di successo legati ad esempio al capitale umano?. Barrese ha inoltre sottolineando la volontà del Gruppo di aumentare la magnitudo del fattore umano. Al fine di valorizzare la crescita delle Pmi italiane, Intesa San Paolo ha sviluppato tre ulteriori programmi. Il Gruppo offrirà visibilità e riconoscimento alle imprese più virtuose accompagnandola anche nei percorsi del programma Elite, con la possibilità di confronti con partner internazionali. Riproposti i programmi B Heroes e Women Value Company dedicati rispettivamente alle start up e a promuovere la parità di genere. ?Abbiamo creato nella sede di Torino un Innovation Center, una struttura di innovazione in cui abbiamo investito 30 milioni per le start up e annoveriamo circa 2500 start up innovative che hanno ottenuto finanziamenti dal nostro gruppo? ha dichiarato Barrese che tornando sull'importanza dell'elemento umano ha ribadito: ?Se non si investe nel fattore umano non si cresce e non si innova. Elemento importantissimo sono anche le donne. E' dimostrato che il minor apporto della componente di genere ha sempre rappresentato un difetto nell'ambito della crescita. Con il programma Women Value Company vogliamo coinvolgere le imprese in un percorso di empowement femminile dando visibilità alle pratiche più virtuose e innovative? ha concluso Stefano Barrese