Istituzioni: Schifani (Fi), ‘Comandano terroni? Fosse vero non avremmo paese a due velocità’

Palermo, 11 gen. (AdnKronos) - "Se davvero comandassero i terroni, come dice Liberoi, oggi non avremmo un paese che va a due velocità...". Lo ha detto all'Adnkronos l'ex Presidente del Senato Renato Schifani, palermitano doc, parlando del titolo di prima pagina di Libero. "Quando si ricoprono alte cariche si guarda al paese e non al territorio di provenienza - spiega l'ex seconda carica dello Stato - La storia politica del nostro paese ci conferma questo dato". E aggiunge: "Non è affatto così. Il paese è basato su una solida democrazia che prescinde dagli uomini, ma si incentra sulle regole della nostra costituzione che a tutt'oggi ha garantito pace sociale, equilibrio istituzionale, e piena trasparenza per la gestione della cosa pubblica. Su quest'ultimo argomento, singoli episodi non possono offuscare la tenuta politica e amministrativa del nostro territorio in tutte le sue articolazioni e appartenenze".