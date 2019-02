Italia-Angola: Mattarella, ‘amicizia e collaborazione che si può ampliare’

Luanda, 6 Feb. (AdnKronos) - Tra Italia e Angola si registrano amicizia e collaborazione con "ampi margini" per migliorare questo rapporto. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine dell'incontro a Luanda con il Presidente della Repubblica dell'Angola, Joao Lourenço, nell'ambito della prima visita di un Capo di Stato italiano in questa nazione. L'amicizia tra i due Paesi, ha ricordato Mattarella, si è manifestata "in tutte le circostanze e condizioni, particolarmente in quella fondamentale dell'indipendenza dell'Angola. Ho espresso al Presidente l'apprezzamento e l'ammirazione dell'Italia per la sua azione di governo riformatrice e per il ruolo fondamentale che l'Angola svolge nel Continente africano e in questa regione dell'Africa per la stabilità e la collaborazione tra i Paesi".