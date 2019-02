Italia-Angola: Mattarella, ‘amicizia e collaborazione che si può ampliare’ (2)

(AdnKronos) - Il Capo dello Stato, ricordando il memorandum d'intesa firmato in occasione della sua visita, ha poi sottolineato la "collaborazione crescente tra aziende italiane e aziende angolane in diversi settori, alcuni di particolare interesse come quello agro-alimentare, delle infrastrutture, dell'energia". Ambiti ai quali in futuro potranno aggiungersi anche quello culturale e artistico. Infine Mattarella ha invitato Lourenço a ricambiare la visita in Italia. In precedenza il Presidente della Repubblica aveva deposto una corona al Memoriale di Agostinho Neto, il primo Presidente dell'Angola e leader del movimento nazionalista del suo Paese. Nel pomeriggio visiterà l'ospedale Divina Provvidenza e, successivamente, la Fortezza e il Museo delle Forze Armate. Domani mattina Mattarella avrà un colloquio con il presidente dell'Assemblea nazionale, Fernando da Piedade Dias dos Santos, al termine del quale terrà una prolusione alla presenza dei parlamentari riuniti in sessione solenne. Ad accompagnare il Capo dello Stato nella sua visita il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi.