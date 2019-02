Italia-Bielorussia: Di Maio a Premier Rumas, ‘auspicio soluzione a breve Bekaert’

Roma, 6 feb. (AdnKronos) - Il Vicepremier e ministro Luigi Di Maio ha incontrato oggi al ministero dello Sviluppo Economico il Primo Ministro della Repubblica di Bielorussia Sergei Rumas. È stato un incontro molto cordiale e collaborativo, si legge in una nota del Mise, per promuovere la cooperazione economica e rafforzare l'interscambio commerciale tra i due Paesi. A tal riguardo, il Ministro Di Maio e il Primo Ministro Rumas hanno concordato di organizzare nel corso del 2019 la seconda sessione della Commissione intergovernativa Italo-Bielorussa. La Commissione lavorerà all'attuazione di progetti di interesse bilaterale, il primo dei quali sarà il dossier sulla crisi aziendale della Bekaert. Il Ministro Di Maio ha infatti espresso al Primo Ministro Rumas l'auspicio di arrivare in tempi brevi ad una conclusione positiva di un possibile investimento della società bielorussa BMZ, interessata alla reindustrializzazione dello stabilimento di Figline Valdarno. È stato inoltre concordato di potenziare l'attività di supporto agli investimenti e alla promozione del Made in Italy in Bielorussia attraverso Ice e Sace, al fine di favorire la presenza imprenditoriale italiana - sia di Pmi che grandi aziende - in particolare nei settori dell'innovazione tecnologica.