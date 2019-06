Italia-Egitto: Culture a confronto, creatività protagonista evento

Roma, 24 giu. (Labitalia) - Creativo, importante, prezioso e coinvolgente: 'Culture a confronto' edizione 2019 ha racchiuso tutti questi aggettivi. Il format ideato da Lisa Bernardini, presidente della Associazione culturale Occhio dell'Arte che ha organizzato l'evento, giunto alla seconda edizione, ha animato a Roma i giardini e le sale dell'Ufficio delle relazioni culturali e didattiche dell'ambasciata della Repubblica Araba d'Egitto a Roma. "E' stato un impegno serio e dove ho messo tante energie, come impegnativa lo è sempre la cultura quando si prova a farla essere un ponte tra mondi diversi e magari lontani", ha dichiarato all'Adnkronos/Labitalia Lisa Bernardini. "Un super ospite a sorpresa dall'Egitto, il ministro in fatto di politiche agricole, ha accompagnato l'ambasciatore d'Egitto, Hisham Badr, al taglio del nastro, e per me è stata una autentica emozione vedere così tante energie unite insieme per parlare di dialogo e pace. Ringrazio la Hajar Medhat Seilfelnasr per l'accoglienza culturale", ha detto. "Un emozionante buffet - ha raccontato - con degustazioni di cibo arabo e italiano è stato offerto gratuitamente, per ribadire ancora una volta che le differenze culturali uniscono e arricchiscono i popoli da tutti i punti di vista, anche del food. Protagonista indiscusso del buffet il grande chef della frutta Andrea Lopopolo, richiesto sempre più negli eventi che contano non solo in ambito culturale, ma anche del mondo dello spettacolo. Un banchetto di fruit gustoso, emozionale ed emozionante ha catturato l'attenzione di tutti i presenti fino a chiusura. Di questo chef, sensibile e autentica eccellenza del nostro Paese, sono certa che ne sentiremo parlare sempre più spesso". Tra gli artisti in mostra per la sezione Arte (exhibition visitabile ad ingresso libero fino al 27 giugno): Ahmed Beshr (pittore), Essam Fath alla (fotografo), Amjed Rifaie (calligrafo arabo), Lino Stronati in arte Stroli (pittore), Marina Rossi (fotografa), Daniela Prata (disegnatrice). L'artista Francesca Guidi si è cimentata in una performance di body art dedicata all'Egitto. "Quest'anno - ha sottolineato Lisa Bernardini - c'è stata anche l'occasione per festeggiare in musica un sinergico incontro tra popoli. Apprezzatissime sono state le voci delle cantanti Valentina Ducros ed Erika Croce; applauditi anche il cantautore e percussionista Christian Brucale e il cantante Raul Via Villa accompagnato da un danza chiamata la Cueca Pacena; insieme a sonorità egiziane e arabe nell'aria, che a turno si sono alternate, gli ospiti hanno avuto modo di percepire un mood di accoglienza decisamente multietnico". Nelle premiazioni culturali in scaletta ad essere protagonisti, oltre ai sopracitati musicisti, sono stati la produttrice tv MariaRaffaella Napolitano, la giornalista Natalia Di Stefano, il presentatore tv Anthony Peth, l'editore Salvatore Monetti, l'autrice televisiva e scrittrice Patrizia Caldonazzo, Luca Filipponi (Menotti Art festival), Maria Luisa Albano e la fotografa Susana Mamani in qualità di presidente della Casa boliviana in Roma. La voce del regista e doppiatore Giovanni Brusatori ha letto le tre liriche vincitrici del concorso internazionale di poesia gestito da Monetti Editore e dall'Occhio dell'Arte, avente lo stesso titolo del format: Culture a confronto. Finalisti e vincitori sono venuti all'inaugurazione da ogni parte d'Italia. "Il prossimo anno - ha aggiunto Lisa Bernardini - mi occuperò ovviamente ancora una volta in prima persona della terza edizione di Culture a confronto, che continuerà spero con il medesimo successo di queste due prime edizioni; anticipo l'indiscrezione che apporteremo al format svariati cambiamenti, tra cui il cambio della location che accoglierà la manifestazione. Non rimane che restare stare in contatto e seguire gli eventi che curo nei miei luoghi virtuali di lavoro".