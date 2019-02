Italo: Ugl, sottoscritto contratto 2° livello, importante risultato

Roma, 20 feb. (AdnKronos) - ?Dopo più di 6 mesi di lotta per migliorare la bozza di contratto non sottoscritta dalla Ugl e rigettata dalla maggioranza dei lavoratori a luglio, oggi siamo finalmente arrivati alla conclusione di questa lunga vertenza con la firma del contratto di secondo livello del ccnl di Ntv Italo?. Lo dichiara il segretario nazionale Ugl Attività ferroviarie, Ezio Favetta. ?Coerentemente alle battaglie intraprese in questi lunghi 6 mesi - sottolinea ?, e cioè dalla mancata firma di luglio alla sottoscrizione di oggi, possiamo ritenerci sottosfatti di aver dato vita ad un contratto che realmente rientra nel perimetro del contratto di II livello del ccnl mobilità attività ferroviarie e traccia un vero percorso di riallineamento normativo ed economico per tutti i lavoratori di Ntv?. ?Ntv è ormai un'azienda ? conclude Favetta ? e non più in start up. Un'azienda che crea utili e da oggi dà ai propri lavoratori un contratto in linea con il salto di qualità fatto dalla stessa azienda, grazie anche agli anni di sacrifici accettati dai dipendenti per sostenere il lancio di Ntv nel settore del trasporto ferroviario?.