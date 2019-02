Roma, 10 feb. (AdnKronos) - Torna la Juventus che non fa sconti a nessuno. Al Mapei Stadium il Sassuolo cede il passo alla capolista: 3-0 per i bianconeri, che tornano a +11 sul Napoli. Torna al gol anche Kedhira, che al 23° sblocca il match e porta i Campioni d'Italia in vantaggio. Nel secondo tempo Cristiano Ronaldo al 25° mette in rete il suo 18° sigillo stagionale, consolidando il suo primato nella classifica dei marcatori. Chiude definitivamente la partita Emre Can al 41°.