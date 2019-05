Kurz rompe col vice

Vienna, 18 mag. (AdnKronos/Dpa) - Il cancelliere austriaco ha escluso ogni ulteriore collaborazione con il vice cancelliere Heinz-Christian Strache, dopo che questi è apparso in un video in cui appare promettere ricchi contratti ad oligarchi russi in cambio di donazioni per il suo partito. E' quanto ha appreso l'agenzia stampa Dpa. Non è chiaro se ciò significhi la rottura della coalizione di governo fra il partito popolare di Kurz e il partito populista di estrema destra Fpoe o soltanto le dimissioni di Strache da vice cancelliere.