La Fiorentina si prende il derby

Firenze, 16 dic. - (AdnKronos) - Dopo oltre due mesi e mezzo la Fiorentina torna a conquistare i tre punti in vincendo il derby toscano con l'Empoli in rimonta per 3-1. I gigliati scacciano la crisi e riconquistano i tre punti che mancavano dal successo sull'Atalanta del 30 settembre. Si ferma invece la striscia dell'Empoli che veniva da 4 risultati utili (tre vittorie e un pari), sotto la gestione Iachini. Al 'Franchi' però le cose si mettono in salita per i viola dopo il vantaggio biancoazzurro firmato da Krunic che sfrutta un cross di Caputo e batte Lafont da distanza ravvicinata. La reazione dei padroni di casa è veemente e Mirallas trova il pareggio al 40' con un destro potente da dentro l'area su suggerimento di Simone. Al 59' proprio il 'Cholito' porta in vantaggio i suoi con un colpo di testa da distanza ravvicinata su cross di Biraghi. A chiudere la partita ci pensa Dabo, al 78', con un'azione personale. Il centrocampista recupera palla a metà campo, avanza indisturbato e batte Provedel con un destro preciso. La Fiorentina aggancia il Torino all'ottavo posto con 22 punti, mentre l'Empoli resta fermo a quota 16 in 14esima piazza insieme a Genoa e Spal.