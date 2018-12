La Lazio sbanca Bologna

Roma, 26 dic. (AdnKronos) - La Lazio sbanca il Dall'Ara superando 2-0 il Bologna e facendo un passo avanti importante nella corsa Champions. Battuta d'arresto della Fiorentina al Franchi contro il Parma, ko del Genoa di Prandelli a Cagliari e successo per 2-0 della Sampdoria contro il Chievo. Sono questi, assieme al 2-2 della Juventus in casa dell'Atalanta, i risultati delle sfide valide per la disputate alle ore 15. Va a Simone Inzaghi il derby col fratello Filippo. La Lazio passa a Bologna 2-0 staccando il Milan nella corsa al quarto posto con 31 punti. I biancocelesti la sbloccano alla mezz'ora, sul corner battuto da Luis Alberto è Luiz Felipe a svettare di testa in area infilando Skorupski. Nel finale di gara su angolo battuto da Luiz Felipe è Lulic a raddoppiare facendosi trovare pronto all'appuntamento con il gol a centro area. Nona sconfitta stagionale per i rossoblù in campionato e terzultimo posto con 13 punti. Dopo la gioia per la prima affermazione in trasferta in stagione contro il Milan, la Fiorentina si allontana dal treno Champions incappando in una sconfitta per 1-0 al Franchi contro il Parma. E' Inglese allo scadere del primo tempo a firmare il successo dei ducali che non vincevano in campionato dal 25 novembre. La squadra di Pioli resta in 10 al 65' per l'espulsione di Vitor Hugo. La classifica vede i viola fermi a 25 punti, gli stessi dei ducali. Dopo il successo contro l'Atalanta a Marassi il Genoa di Prandelli deve capitolare nella difficile trasferta alla Sardegna Arena contro il Cagliari per 1-0. Isolani in vantaggio nel recupero della prima frazione grazie a un gran gol di Farias che si coordina e al volo beffando Radu. Il Cagliari cancella la sconfitta dell'Olimpico con la Lazio per 3-1 muovendo la classifica e portandosi a 20 punti, uno in più del Genoa. Sorride la Sampdoria che a Marassi trova la vittoria numero 7 in campionato superando 2-0 il Chievo. Si decide tutto nella ripresa, al 47 Quagliarella raccoglie un cross fuori area e supera Sorrentino. Al 60' il raddoppio blucerchiato firmato da Ramirez. La squadra ligure sale a 29 punti, fanalino di coda il Chievo fermo a 5.