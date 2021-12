La Polizia Locale mette i sigilli a discoteca abusiva

Ispettori del Reparto Commerciale della Polizia Locale al comando di Stefano Sorbino, in Via Scuto Costarelli, nei pressi via Libertà, hanno disposto la chiusura immediata della discoteca, secondo l’accusa “abusiva” “Onda Latina”, aperta , secondo la ricostruzione, “senza alcuna autorizzazione e con diffusione di musica ad alto volume e in orario non consentito”. All’interno del locale sono state rinvenute numerose persone, prive di mascherina, in assembramento al chiuso violando il distanziamento interpersonale di un metro previsto dalle norme anticovid.

Durante il controllo, è stato rilevata anche attività di somministrazione di alimenti e bevande, in un locale sprovvisto delle prescritte autorizzazioni amministrative e licenza per intrattenimento di spettacoli musicali. Pertanto, si è proceduto confronti del titolare a contestare vari illeciti amministrativi, elevando verbali per mancanza di Scia amministrativa e sanitaria, emissione sonore fuori dall’orario consentito e in assenza di autorizzazione – poiché sprovvisto di Licenza di Pubblica Sicurezza – e l’irrogazione di un verbale sanzionatorio per assembramento di persone.

Le sanzioni contestate ammontano complessivamente a 9.400,00 euro, con chiusura del locale ed apposizione dei sigilli, per impedire la prosecuzione dell’attività.