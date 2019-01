La Sea Watch3 verso Catania

La nave Sea Watch3 ha avuto indicazione di dirigersi verso il porto di Catania. Lo rivelano fonti del Viminale spiegando che la scelta è determinata dalla presenza di centri ministeriali per l´accoglienza di minori. I maggiorenni saranno immediatamente trasferiti all’hotspot di Messina. Il via libera, arriva dopo che il Tribunale per i minorenni di Catania, su ricorso della Procura minorile etnea, ha nominato un tutore per ciascuno dei minori presenti a bordo della Sea Wacth, al fine delle attività di tutela previste dalla disciplina interna e dalla normativa internazionale.