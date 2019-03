L’addio di Ian Ziering a Luke Perry

Roma, 4 mar. (AdnKronos) - Un commovente post su Instagram per dire addio al compagno di set e, soprattutto, all'amico di sempre. Ian Ziering, lo Steve Sanders di 'Beverly Hills 90210', ha deciso così di piangere la scomparsa di . "Caro Luke - ha scritto l'attore sul social -, mi scalderò per sempre nei bei ricordi che abbiamo condiviso negli ultimi trent'anni. Possa il tuo viaggio essere arricchito dalle magnifiche anime di quelli che ti hanno preceduto, proprio come hai fatto qui per quelli che hai lasciato. Dio, per favore, dagli un posto vicino a te, se lo merita", scrive Ziering, che allega al post una foto recente con Perry, sorridente vicino all'amico.