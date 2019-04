L’aeroporto di Catania ha comprato lo scalo di Comiso, nel ragusano. La Sac, società che gestisce l’internazionale ‘Vincenzo Bellini’, ha acquisito il 100% di Intersac, società che ha oltre il 65% di Soaco, proprietaria del ‘Pio La Torre’. Lo ha reso noto il presidente della Camera di commercio del Sud Est Sicilia, Pietro Agen, a margine del convegno ‘Il trasporto aereo nell’Europa delle Regioni: la rete aeroportuale della Sicilia”, organizzato dal centro studi Demetra in collaborazione con la Sac.

“La prima cosa che ho detto al momento del mio insediamento e’ che l’obiettivo del governo regionale sarebbe stato finalizzato a realizzare in Sicilia una gestione unitaria e omogenea degli aeroporti”. Cosi’ il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, a Catania, commentando l’acquisizione da parte di Sac (Catania) di Intersac (Comiso).

“La privatizzazione – ha spiegato Musumeci – e’ una necessita’, non una scelta. E quindi ben venga l’investitore privato a portare risorse finanziarie in Sicilia e fa bene il pubblico a vigilare in maniera seria e costante e a controllarne la gestione in termini di trasparenza e di sviluppo”. Per Musumeci “sei aeroporti e sei altrettante gestioni sono un paradosso che non accade da alcun’altra parte, frutto di un individualismo tutto siciliano. Oggi tutto questo fa a pugni con un mutato contesto internazionale non soltanto logistico e organizzativo, ma anche finanziario”. Musumeci giudica “un folle chi pensa che servano infrastrutture nuove in Sicilia” mentre serve invece “riqualificare quelle gia’ esistenti” come “suggeriscono il buonsenso da un lato e le ragioni finanziare dall’altro”.

Per il presidente della Regione siciliana il “sistema aeroportuale non e’ definito dalla geografia, ma da scelte concrete, unitarie e strategiche”. Ecco perche’ la Regione ha il dovere” di “perseguire la gestione unica anche per Palermo e Trapani”. Riguardo lo scalo di Catania il governatore guarda al futuro: “Con questo tasso di crescita del tasso di passeggeri che registra lo scalo, sopra la media nazionale, sono pazzo se penso che tra quindici anni Fontanarossa possa arrivare al collasso? E quando si progetta un aeroporto? Se non iniziamo a pensarci adesso non arriveremo pronti”.