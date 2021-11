L’Antimafia itinerante da domani fa tappa ad Agrigento

Dopo gli appuntamenti di Palermo e Trapani, da domani l'”Antimafia itinerante” tocca Agrigento. Si inizia alle 11 con la presentazione della mostra. L’evento sara’ aperto al pubblico nelle giornate del 23, 24 e 26 dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 18 e nelle giornate del 22 e del 25 novembre dalle 15 alle ore 18. La mostra sara’ dedicata anche agli incontri con gli studenti della comunita’ scolastica agrigentina e della provincia, per far conoscere la nostra Istituzione e il suo significato storico e culturale. Per accedere all’interno del museo archeologico “Pietro Griffo” sara’ necessario esibire il Green pass.