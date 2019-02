Latte: Agrinsieme Sardegna, a tavolo Sassari fatti altri piccoli passi avanti (2)

(AdnKronos) - Ad avviso del coordinamento regionale, "è inoltre prioritario cominciare a ragionare operativamente sulla questione della vigilanza per il rispetto delle quote di produzione, attenzionando, oltre all'attività del consorzio del Pecorino Romano, anche quella di tutti gli altri consorzi e dei produttori". "Restiamo poi in attesa di conoscere nel dettaglio i contenuti dell'annunciato D.L. emergenze, che dovrebbe prevedere le moratorie per i mutui e i finanziamenti dei pastori in difficoltà, la definizione di misure di monitoraggio per assicurare il rispetto delle quote di produzione e l'istituzione del registro telematico del latte ovicaprino, che Agrinsieme ritiene opportuno estendere a tutti i prodotti lattiero-caseari della filiera", prosegue il coordinamento regionale. "Il comparto ovicaprino nazionale conta oltre 7 milioni di capi; nella sola Sardegna, dove si concentrano le maggiori attività, si contano quasi 12 mila aziende, con un patrimonio che ammonta a oltre 3 milioni di capi, per una produzione media annua che nell'annata 2017-2018 è stata di 330 milioni di litri di latte ovino, la gran parte dei quali utilizzati per la produzione di Pecorino Romano Dop", ricorda in conclusione Agrinsieme Sardegna.