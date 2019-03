Latte: Confagricoltura, in Veneto nel 2018 hanno chiuso 130 allevamenti

Venezia, 6 mar. (AdnKronos) - La rivolta del latte in Sardegna riporta l'attenzione sul comparto anche in Veneto, che nell'ultimo decennio ha vissuto momenti di crisi molto pesanti. I dati del 2018 confermano il trend negativo dell'ultimo decennio, con la chiusura di oltre un centinaio di stalle in tutta la regione, e un'ennesima flessione del prezzo medio del latte crudo. Secondo l'elaborazione dati dell'Ufficio studi di Confagricoltura Veneto e Cgia, che ha preso in esame dati camerali e Agea sulle imprese che hanno indicato come attività prevalente l'allevamento di bovini da latte, l'anno scorso hanno chiuso 130 allevamenti, passando dai 3.636 del 2017 ai 3.506 del 2018. Un'emorragia continua, per il Veneto, perché le stalle sono diminuite in quasi un decennio da 4.938 del 2009 alle attuali 3.506, con una perdita di 1.432 strutture, pari a quasi il 30%. Anche il prezzo del latte è progressivamente calato, scendendo dal prezzo medio di 40,65 centesimi al litro del 2014 ai 36,78 dell'anno scorso, anche se il quadro negli ultimi anni è in miglioramento considerato che nel 2015 e 2016 (anni del passaggio dal regime delle quote latte al libero mercato) era sceso a 33,04, quando i costi di produzione superano i 42 centesimi.