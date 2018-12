Lavori pubblici: Onsai, in 2018 diffuso ricorso a procedure negoziate

Roma, 29 dic. (AdnKronos) - Nel 2018 si registra un diffuso ricorso alle procedure negoziate, che raggiungono una percentuale pari al 51% ed alle procedure aperte, che raggiungono il 41% mentre le procedure ristrette raggiungono il 5% e gli affidamenti diretti solo il 3%. E' quanto emerge dai dati 2018 dell'Osservatorio Nazionale sui Servizi di Architettura e Ingegneria (Onsai) del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori. I dati, relativi ai 380 bandi analizzati nel corso del 2018, dalla rete degli Ordini degli Architetti italiani, rivelano un netto miglioramento rispetto alle criticità rilevate nel 2017. Ciò, commenta il vicepresidente del Consiglio Nazionale degli Architetti e coordinatore dell'Osservatorio, Rino La Mendola, "è da attribuire soprattutto alle novità introdotte al testo originario del Codice (D.Lgs.50/2016) dal cosiddetto 'decreto correttivo' (D.Lgs.56/2017), in recepimento alle proposte dello stesso Consiglio Nazionale e della Rete delle Professioni Tecniche". L'anno 2018 si chiude comunque registrando ulteriori segni positivi in Sicilia, dove la Regione, con un decreto ello scorso 5 dicembre, a firma dell'Assessore alle Infrastrutture Marco Falcone, ha dotato le stazioni appaltanti che operano in Sicilia dei bandi tipo per i concorsi di progettazione e per affidare servizi di architettura e ingegneria a liberi professionisti, puntando sulla centralità del progetto, sullo snellimento e la trasparenza delle procedure, sulla riduzione dei requisiti e sull'apertura del mercato.