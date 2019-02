Lavoro: Badi in cerca di nuovi talenti, Miguel Andres nuovo Cto

Roma, 22 feb. (Labitalia) - Badi, la piattaforma leader per pubblicare, trovare e prenotare stanze in modo sicuro, da qualunque parte del mondo, continua a investire sui talenti e prevede una crescita del 50% in termini di assunzioni. Non solo. Annuncia anche l'ingresso in azienda di Miguel Andres come nuovo Cto- Chief Technology Officer. Con Miguel Andres si integra nel team dell'azienda un talento proveniente da uno dei più grandi hub tecnologici del mondo, la Silicon Valley, nonché uno degli ingegneri responsabili delle aree di sviluppo strategico di Google a San Francisco. Per il 2019 l'azienda punta a una crescita dell'organico e a creare un team composto da talenti provenienti da tutto il mondo che permetterà di continuare a perseguire il proprio obiettivo di trasformare il mercato immobiliare grazie alle nuove tecnologie e di fornire una soluzione più precisa e veloce alle crescenti esigenze abitative delle grandi città. Attualmente, le ricerche in corso sono in totale più di 20, con una particolare attenzione rivolta ai profili tecnologici: una grande opportunità per i giovani più promettenti che vogliono trasferirsi all'estero e maturare un'esperienza lavorativa a Barcellona, una delle città europee più importanti per numero di tech hub, dove la richiesta di talenti e professionalità specializzate è in continua crescita. È possibile candidarsi su: https://jobs.badi.com/. Nello specifico i profili tech per cui sono state avviate le selezioni sono: QA Tester: la figura contribuirà al miglioramento della piattaforma online e dell'app attraverso l'iterazione e la preparazione delle informazioni fornite dai membri per garantire la migliore user experience possibile. Tra i requisiti richiesti: almeno 2 anni di esperienza come QA, esperienza nella scrittura ed esecuzione di casi di test e nella creazione di piani di test, sia web che mobile (iOS e Android), e dimestichezza con la metodologia Agile. Completano il profilo la capacità di lavorare in team e un'ottima conoscenza dell'inglese. La conoscenza dello spagnolo e del catalano è gradita, ma non obbligatoria. Senior Android Engineer: la figura sarà responsabile della produzione di codici di alta qualità e della rifattorizzazione per migliorare le prestazioni e la manutenibilità dell'app, gestirà il processo di consegna dell'applicazione (Play Store) e monitorerà trend e nuove funzionalità di interesse per la piattaforma. Tra i requisiti richiesti: 4 o più anni di esperienza nello sviluppo di app android, eccellente conoscenza dei linguaggi Java e Kotlin e un'esperienza pregressa nello sviluppo di software di Test/Behavior Driven Development. È richiesta un'ottima conoscenza dell'inglese. La conoscenza dello spagnolo e del catalano è gradita, ma non obbligatoria. Senior iOS Engineer: la figura sarà responsabile della produzione di codici di alta qualità e della rifattorizzazione per migliorare le prestazioni e la manutenibilità dell'app, gestirà il processo di consegna dell'applicazione (App Store) e monitorerà trend e nuove funzionalità di interesse per la piattaforma. Tra i requisiti richiesti: almeno 3 anni di esperienza come sviluppatore iOS, spiccata capacità di programmazione Swift, profonda conoscenza delle ultime tecnologie iOS, come CocoaPods, UIStackView, Autolayout, Push notifications, Deeplinks, e URLRequest. È richiesta un'ottima conoscenza dell'inglese. La conoscenza dello spagnolo e del catalano è gradita, ma non obbligatoria. Senior Frontend Engineer: la figura parteciperà attivamente alla progettazione, allo sviluppo e alla realizzazione di funzionalità user-facing, valuterà la necessità di apprendere e utilizzare nuove tecnologie e svolgerà attività di mentoring nei confronti degli altri ingegneri di front-end del team. Tra i requisiti richiesti: oltre 4 anni di esperienza nella creazione di applicazioni web, abilità di scrittura in JavaScript e conoscenza di tecnologie come ReactJS, NodeJS, NodeJS, Express JS, Redux, Babel, Npm, Sass. È richiesto un ottimo livello di inglese. La conoscenza dello spagnolo è considerata un plus. Senior Backend Engineer: la figura si occuperà della progettazione e dello sviluppo di nuovi progetti di back-end che potrebbero richiedere l'apprendimento di nuove competenze tecnologiche e linguaggi di programmazione, come ad esempio Elixir & Go. Tra i requisiti richiesti: oltre 4 anni di esperienza nello sviluppo di sistemi back-end, una profonda conoscenza di Oop, Ruby e RoR, oltre che un'esperienza pregressa nello sviluppo di RESTful API e di software di Test/Behavior Driven Development. È richiesta un'ottima conoscenza dell'inglese. La conoscenza dello spagnolo è considerata un plus. Growth Data Analyst: la figura sarà inserita all'interno del Growth & Performance Team e contribuirà alla gestione di tutti i tipi di campagne di marketing tramite query SQL, analisi di marketing e analisi dei dati, sviluppando e migliorando il sistema di monitoraggio dei vari data provider. Tra i requisiti richiesti: laurea in discipline scientifiche, profonda conoscenza del linguaggio SQL (almeno 2 anni di esperienza) ed dei principali strumenti di analisi delle performance di marketing (Adjust, Appsflyer, Criteo, Google Analytics, ecc